ضبط 20 مخالفة لنظام العمل والإقامة.. وتجاوزات تجارية بمنطقة الرياض

أسفرت الحملات الرقابية المشتركة بمنطقة الرياض، عن ضبط 20 مخالفة لنظام العمل والإقامة، إلى جانب تجاوزات في بعض المستودعات الغذائية.

جاء ذلك في حملات رقابية مشتركة، لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة والضبط الميداني، وأمانة منطقة الرياض.

وتمكنت الحملات من ضبط 20 مخالفة لنظام العمل والإقامة بمهن خاصة (سائق خاص، وعامل منزلي، وعامل تربية مواشي)، إلى جانب مخالفات تجارية، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للجولات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات، ومنع استغلال الظروف الحالية.

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ولفت عسيري إلى أن هذه الجولات ستعقبها حملات مماثلة بلا توقف، بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، المنظمة لسوق العمل.

ومن ناحيته، أكد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي، أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة، والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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