بالصور.. ضبط عدة مواقع تُستخدم كصوالين حلاقة.. بالمخالفة لإجراءات كورونا

كثفت الفرق الرقابية، بمنطقة المدينة المنورة من جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت أمانة المدينة المنورة: الفرق الرقابية بأمانة المدينة وبلدياتها تضبط عدة مواقع تُستخدم كصوالين حلاقة، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكدت الأمانة، أنه تمت مصادرة الأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. اقرأ أيضًا: بالصور.. ضبط «خلطات معسل ممنوعة» بموقع تديره عمالة مخالفة في مكة

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