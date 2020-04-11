الصحة توجه رسالة طمأنة للمصابين بفيروس كورونا: معكم على مدار اللحظة

وجهت وزارة الصحة رسالة طمأنة للمصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم بشأن الجهود المبذولة لأجلهم.

جاء ذلك خلال إنفو جراف للوزارة عبر «تويتر»، أكدت خلاله، أن الوزارة مع المصابين والمخالطين وكل من هم في العزل الصحي، في كل لحظة تتابع صحتهم وتحدد مواقع عزلهم.

وأضافت الوزارة، أنها تتواصل مع الحالات المعزولة في الحجر الصحي، عبر تطبيق «تطمن»، الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالون للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم ويعزز من إجراءات تعافيهم.

ووفق الوزارة، تتضمن الخدمات المقدمة بالتطبيق، تحديث بيانات المخالطين ونتائج الفحوصات والمتابعة اليومية للحالة الصحية وارتباطات دعم التقصي الوبائي وومؤشر العد التنازلي للعزل الصحي والتنبيه بالإشعارات والرسائل النصية.

Advertisements

اقرأ أيضًا

صحة القريات توضح الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق مخالطين لـ «مصاب بفيروس كورونا»

لجنة متابعة مستجدات كورونا تهيب بالمواطنين البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات