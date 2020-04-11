بالصور.. ضبط شاحنتين مخالفتين وإتلاف ٥١ طن بطاطس فاسدة بالدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام شاحنتين مخالفتين محملتين بـ51 طنًا من البطاطس الفاسدة قبل توزيعها بسوق الخضار والفواكه المركزية.

جاء ذلك في بيان لرئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري.

قال الشمري: «إن المراقبين الصحيين ضبطوا الشاحنتين أثناء الجولات التفتيشية، وتم رصدهما قبل دخولها السوق وبفحص البطاطس ظهرت علامات التلف عليها؛ بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية.

وأضاف «الشمري»، أنه جرى إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، موضحًا أن البلدية تواصل جهودها الرقابية، داعيًّا المواطنين والمقيمين التعاون معها.

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وشدد «الشمري» على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون مع المخالفين فيما سيتم تكثيف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.

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