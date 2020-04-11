نقل صلاحية إغلاق الفنادق ومرافق الإيواء من البلدية للسياحة

وافقت جهات عليا على نقل صلاحية إقفال الفنادق ومرافق الإيواء السياحي من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة السياحة. كما تقرر أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تبلغ في مجملها نحو 29 مخالفة، وإيقاع الغرامات المتصلة بها، وأن يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات بموجب محضر يحرره موظف السياحة المختص، وتحصل الغرامات، وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. وأجاز الإجراء التظلم أمام - وزير السياحة أو من يفوضه- من إيقاع أي عقوبة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ به.

قائمة مخالفات مرافق الإيواء السياحي

01 مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص

02 عدم تعليق أصل الترخيص وشهادة التصنيف

03 انتهاء الرخصة وشهادة التصنيف

04 تغيير اسم المنشأة أو مكان المبنى بدون موافقة مسبقة

05 استخدام أسماء، أو تصنيف، أو أوصاف، أو عناوين غير ما هو مبين في الرخصة الممنوح لها.

06 عدم تجديد عضويه الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي.

07 إغلاق مرفق إيواء سياحي إغلاقا دائما أو مؤقتا قبل الحصول على الموافقة

08 عدم توفر متطلبات وسائل الأمن والسلامة في المبنى

09 استخدام المنشأة لأغراض غير الغرض المرخص له.

10 التنازل عن الرخصة، أو السماح للغير باستخدامها أو استغلالها دون إذن

11 إحداث تغييرات إنشائية في المبنى دون أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة.

12 بيع العقار المشغول بمرفق الإيواء السياحي دون إبلاغ

13 وجود روائح غير مرغوب بها

14 تدني مستوى النظافة العامة

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15 عدم التقيد بقائمة الأسعار، وإعلانها في مكان بارز

16 عدم إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية

17 فرض رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات والخدمات المقدمة.

18 منع المفتشين من أداء عملهم

19 الامتناع عن تنفيذ ما يطلبه المفتشون في حدود النظام.

20 عدم توفير إضاءة جيدة

21 عدم وجود لوحة في مكان بارز توضح اسم ورقم التواصل مع الشخص المسؤول على مدار الساعة

22 عدم توفر مرتبة سرير مناسبة في الغرف

23 عدم توفر وسادة مناسبة لكل شخص في الغرف

24 عدم توفر خزانة ملابس تحتوي على أرفف وعلاقات ملابس في الغرف

25 عدم توفر ستارة حاجبة للضوء الخارجي في الغرف

26 عدم توفر سلة مهملات فى دورات المياه

27 عدم توفير صابون مغلف لكل شخص في دورات المياه

28 عدم توفير شامبو لكل شخص في دورات المياه

29 عدم توفير مناديل في دورات المياه