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قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشاً للتر ابتداء من الغد.
وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم، إلى أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيهاً للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.
وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.أسعار البنزين مصر
تخفيض أسعار البنزين بمختلف أنواعه في مصروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-10
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشاً للتر ابتداء من الغد.
وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم، إلى أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيهاً للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.
وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:49 PM
25 قرشاً للتر الواحد وبدءاً من الغد
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشاً للتر ابتداء من الغد.
وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم، إلى أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيهاً للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.
وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.
، تخفيض أسعار البنزين بمختلف أنواعه في مصر ،
المصدر : الخليج 365
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