، "بر سبت الجارة" توزِّع 600 سلة غذائية على الفقراء المسجَّلين بكشوفاتها ،

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وزَّعت جمعية البر الخيرية بمركز سبت الجارة أكثر من ٦٠٠ سلة غذائية على المستفيدين منها، من الفقراء والمعوزين المسجَّلين في كشوفاتها؛ وذلك ضمن الجهود التي تقدمها الجمعية في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها دولتنا -حرسها الله وأمدها بعونه وتوفيقه-.
وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود لتخفيف الآثار المترتبة على توقُّف بعض الأنشطة والأعمال وأسواق الماشية، وسعيًا من الجمعية لعدم تضرُّر الأُسر المحتاجة بتأمين احتياجاتهم المعيشية.
ودعا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض محمد العيسى أهل الخير والبر والإحسان لدعم الجمعية لمواصلة تقديم المساعدات لهذه الأُسر من بطاقات لشراء سلع رمضان، ومساعدات نقدية للأسر الأشد فقرًا وحاجة، والتواصل مع الجمعية عبر حسابها في تويتر @birsabtaljarah لمن يرغب في تقديم الدعم والمساعدة.فيروس كورونا الجديد منع التجول سبت الجارة
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 12:21 AM
لتخفيف الآثار المترتبة على توقُّف بعض الأنشطة وأسواق الماشية
وزَّعت جمعية البر الخيرية بمركز سبت الجارة أكثر من ٦٠٠ سلة غذائية على المستفيدين منها، من الفقراء والمعوزين المسجَّلين في كشوفاتها؛ وذلك ضمن الجهود التي تقدمها الجمعية في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها دولتنا -حرسها الله وأمدها بعونه وتوفيقه-.
وفي التفاصيل، تأتي هذه الجهود لتخفيف الآثار المترتبة على توقُّف بعض الأنشطة والأعمال وأسواق الماشية، وسعيًا من الجمعية لعدم تضرُّر الأُسر المحتاجة بتأمين احتياجاتهم المعيشية.
ودعا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض محمد العيسى أهل الخير والبر والإحسان لدعم الجمعية لمواصلة تقديم المساعدات لهذه الأُسر من بطاقات لشراء سلع رمضان، ومساعدات نقدية للأسر الأشد فقرًا وحاجة، والتواصل مع الجمعية عبر حسابها في تويتر @birsabtaljarah لمن يرغب في تقديم الدعم والمساعدة.
، "بر سبت الجارة" توزِّع 600 سلة غذائية على الفقراء المسجَّلين بكشوفاتها ،
المصدر : الخليج 365
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