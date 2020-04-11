، "بلدية قلوة" تنفذ حزمة من الإجراءات الاحترازية وتبتكر "صهريج" لمكافحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العويفي": كمية التطهير بلغت 7072 لتر في 200 موقع وشارك فيها 14 مراقباً

نفذت بلدية محافظة قلوة التابعة لأمانة منطقة الباحة حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، حيث يتم متابعة تطبيق تلك الإجراءات من خلال الفرق الرقابية الميدانية على مدار الساعة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة قلوة محمد بن خميس العويفي أن البلدية سخرت كافة إمكاناتها للعمل على مواجهة هذا الوباء حيث نفذت 509 جولة للمراقبين الصحيين و498 جولة لأعمال النظافة إضافة إلى 6 جولات مشتركة وأن كمية التطهير المستهلكة بلغت 7072 لتر في 200 موقع يشارك فيها 14 مراقباً.

وأشار "العويفي" إلى أن كمية النفايات التي تم نقلها 1188 طناً بمشاركة 67 آلية وبـ 22 عاملاً من العمالة المشاركين في عملية التطهير في 13 آلية، كما تم توزيع 432 نشرة توعوية وعمال النظافة المشاركين 143 عاملاً، وقد تم إصدار 24 شهادة صحية بينما تم تحرير 432 مخالفة وإشعار ما بين الفترة 21 رجب إلى 13 شعبان

وأكد "العويفي" أن البلدية وبمتابعة من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط كثفت أعمال النظافة وعمليات رفع المخالفات بشكل دوري بالمحافظة ومراكزها إضافة إلى المكافحة ورش المبيدات كما أن مراقبي البلدية في جولات تفتشية مستمرة يومية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الصادرة ومعالجة المخالفات كما أن جولات الإصحاح البيئي وما تشمله من تعقيم وتطهير ورش للمبيدات والعناية بنظافة الأماكن العامة ذات التردد السكاني المرتفع كالسوبر ماركت وأسواق الخضار والفواكه والصيدليات إضافة إلى الرقابة على المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومراكز بيع الوجبات السريعة والتموينات ومغاسل الملابس والأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والالتزام بالمعايير المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك للمحافظة على صحة المستهلك.

وبيّن أن المجلس البلدي بالمحافظة داعم في العمل البلدي وهناك تعاون كبير وتكامل بما يخدم المحافظة ومراكزها والمستهلك الذي نعمل من أجله منوهاً بأن البلدية ومجلسها البلدي لا تتهاون مع المخالفين للاشتراطات الصحية والتي تتعلق بصحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر وسيتم تطبيق أقصى العقوبات وفقاً للنظام.

وأهاب "العويفي" بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها من قبل المحلات التجارية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا وضرورة الالتزام بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.

وقال إن البلدية في تعاون مع الجهات الحكومية بالمحافظة بمتابعة من محافظ قلوة للعمل على منع فيروس كورونا، موضحاً أن بلدية قلوة استحدثت آلية قامت بتوليفها في ورشة البلدية لتقوم بمهمة الرش والتي قام بابتكارها مدير التشغيل والصيانة علي بن مزهر الشدوي وفريقه الميداني حيث عملوا وبجهود ذاتية للبلدية باستحداث آلية جديدة عبارة عن صهريج للماء تم تجهيزه بأنابيب ومضخات ومرشات أنبوبية لتقوم بعملية التعقيم وقد وفرت على البلدية عملية شراء هذه الآلية والتي ربما يصل قيمتها إلى نصف مليون ريال وقد تم استنساخ الفكرة ببلديات المنطقة وبلديات من خارج المنطقة وفرع وزارة النقل بالمنطقة.

ولفت رئيس المجلس البلدي بقلوة علي بن محمد العويفي إلى أن أعضاء المجلس على تكامل وتناغم مع البلدية لخدمة المحافظة ومراكزها ويتابع المجلس بشكل يومي التقارير اليومية التي تصدر والمتضمنة أعمال البلدية من جولات ميدانية وعملية التعقيم والتطهير والمتابعة الصحية لأماكن بيع المواد الغذائية والمطاعم مؤكداً بأن البلدية وضعت صحة الإنسان في مقدمة أعمالها مؤكداً بأن الإجراءات الاحترازية لمنع فيروس كورونا تطبقها البلدية وترفع البلدية للمجلس تقارير يومية عما تقوم به مشيداً بالدور الذي تقوم به وعلى تعاونها التام مع الجهات الحكومية بالمحافظة ومراكزها برئاسة محافظ قلوة عبدالله العويدي الذي نشكره على دعمه للعمل البلدي بالمحافظة ومراكزها.

وأضاف أن ما تقوم به البلدية من جولات ميدانية يومية للتعقيم والتطهير إضافة إلى الابتكار الجميل في الآلية المستحدثة في عملية التعقيم والرش التي نفذها مدير التشغيل والصيانة بالبلدية بتوجيه من رئيس البلدية إضافة إلى الدور التوعوي الذي تقوم به عبر حساب البلدية الرسمي وقدم العويفي شكر وثناء المجلس لرئيس ومنسوبي البلدية ودعا جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة ومراكزها للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠ مؤكداً تجاوب البلدية مع كل البلاغات كما أن موقع المجالس البلدية يستقبل مقترحات وبلاغات وشكاوى الأهالي والتي نتعامل معها بجدية.

ومن ناحيته، أشاد محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي بالدور البلدي الذي تقوم به البلدية ومجلسها البلدي من أعمال ومهام يومية والمحافظة متابعة لها سواء ما ينفذ بالمحافظة أو بالمراكز في عمليات الرش والجولات الرقابية مؤكداً التكامل والتعاون ما بين الإدارات في المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع فيروس كورونا.

وقال "العويدي" إن بالمحافظة أبطالاً للأمن وأبطالاً للصحة وأبطالاً للبلدية وأبطالاً للمجتمع وقدم العويدي شكره للقائمين بالعمل البلدي في البلدية والمجلس البلدي وللجهات الأخرى ورفع شكره لسمو أمير الباحة على دعمه المستمر للمحافظة وشكر وكيل الإمارة المتابع للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمحافظة.

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