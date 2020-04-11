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تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، وبمساندة أمنية من مركز شرطة الفيصلية، من الكشف عن شقة سكنية في حي القيم، حولها 6 من الوافدين "يمنيون" إلى موقع لتخزين التبغ ومشتقاته "دُخان قديم بأنواعه - نكهات معسل متنوعة - نكهات معسل إلكتروني - مواد مُدخنة خطرة وممنوعة"، حيث يتمركزون بداخل الشقة والتي تعتبر نقطة بيع بعد إغلاق تلك المحلات التي تمارس نشاط بيع المعسل والأدخنة وقائياً منذُ بدء الأزمة.
وتمت مصادرة المضبوطات، وتسليم العمالة للشرطة، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، في ظل الجهود التي تبذلها الأمانة بكافة فروعها في متابعة مثل هذه الأنشطة، والتي الخليج 365 لها أن أطاحت بالعديد منها، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد أمانة الطائف
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 11:55 PM
الجهات المختصة تصادر كميات كبيرة وتحول العمالة للشرطةشاهد .. "يمنيون" يحولون شقة سكنية لنقطة بيع للتبغ ومشتقاته بـ"قيم" الطائف
تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، وبمساندة أمنية من مركز شرطة الفيصلية، من الكشف عن شقة سكنية في حي القيم، حولها 6 من الوافدين "يمنيون" إلى موقع لتخزين التبغ ومشتقاته "دُخان قديم بأنواعه - نكهات معسل متنوعة - نكهات معسل إلكتروني - مواد مُدخنة خطرة وممنوعة"، حيث يتمركزون بداخل الشقة والتي تعتبر نقطة بيع بعد إغلاق تلك المحلات التي تمارس نشاط بيع المعسل والأدخنة وقائياً منذُ بدء الأزمة.
وتمت مصادرة المضبوطات، وتسليم العمالة للشرطة، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، في ظل الجهود التي تبذلها الأمانة بكافة فروعها في متابعة مثل هذه الأنشطة، والتي الخليج 365 لها أن أطاحت بالعديد منها، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
، شاهد .. "يمنيون" يحولون شقة سكنية لنقطة بيع للتبغ ومشتقاته بـ"قيم" الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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