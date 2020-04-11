، رابطة الدوري الفرنسي تحدِّد 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لانطلاق الموسم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وضعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد 23 أغسطس المقبل تاريخًا، تأمل فيه بدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مقربة وتقارير.
وذكرت مصادر إعلامية أن الرابطة حددت تاريخ 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1" بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "ليغ 2".
ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها؛ إذ إن غالبية البطولات معلقة حاليًا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتَي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروباليغ").
وسبق لرئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأكيده أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذَّر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنًا بحلول نهاية يونيو.فيروس كورونا الجديد
رابطة الدوري الفرنسي تحدِّد 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لانطلاق الموسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-10
وضعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد 23 أغسطس المقبل تاريخًا، تأمل فيه بدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مقربة وتقارير.
وذكرت مصادر إعلامية أن الرابطة حددت تاريخ 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1" بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "ليغ 2".
ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها؛ إذ إن غالبية البطولات معلقة حاليًا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتَي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروباليغ").
وسبق لرئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأكيده أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذَّر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنًا بحلول نهاية يونيو.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:49 PM
وضعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد 23 أغسطس المقبل تاريخًا، تأمل فيه بدء موسم 2020-2021 بعد استكمال الموسم الحالي المعلق بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مقربة وتقارير.
وذكرت مصادر إعلامية أن الرابطة حددت تاريخ 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1" بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة إلى الدرجة الثانية "ليغ 2".
ويسود الغموض موعد استئناف المباريات في أوروبا أو غيرها؛ إذ إن غالبية البطولات معلقة حاليًا حتى إشعار آخر، مثلها مثل مسابقتَي الأندية للاتحاد الأوروبي للعبة (دوري الأبطال و"يوروباليغ").
وسبق لرئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، تأكيده أن الاتحاد يضع احتمالات مختلفة لمسار ما تبقى من الموسم، لكنه حذَّر من ضياعه بالكامل ما لم يكن استئنافه ممكنًا بحلول نهاية يونيو.
، رابطة الدوري الفرنسي تحدِّد 23 أغسطس موعدًا أوليًّا لانطلاق الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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