الجوازات السعودية تمد فترة صلاحية تأشيرات الوافدين لمدة 3 أشهر مجاناً

صرحت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها مددت فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة المنتهية الصلاحية من يوم 1 رجب الماضي لمدة 3 أشهر مجانا للمقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية داخل الأراضي السعودية ولم تستخدم هذه التأشيرات خلال فترة حظر الدخول والخروج من منافذ المملكة.

وأصدر هذا البيان تطبيقا لقرارات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرميين الشريفين ضمن إجراءات الحكومة السعودية المتواصلة في التعامل مع التداعيات العالمية لفيروس كورونا المستجد لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت مديرية الجوازات أن تمديد التأشيرات سوف يطبق آليا دون الرجوع إلى مقرات الجوازات من خلال برتوكول التعاون المشترك مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية مشيرة إلى دخول المستفيد من الخدمة الدخول إلى حسابه على منصة أبشر.