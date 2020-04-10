شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشرقية" تنفذ مبادرات توعوية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت صحة الشرقية مبادرة الوعي الصحي وهي عبارة عن "بوستر توعوي " يحوي باركود فيها جميع المواد التوعوية عن فيروس كورونا الصادرة من وزارة الصحة ، حيث تم توزيع 2000 نسخة على أحياء الدمام والخبر والظهران ، كما تم توزيع 2000 نسخة على المستشفيات الخاصة والعسكرية والمناطق الطرفية في المنطقة الشرقية شمل مستشفيات ومراكز صحية وكذلك في الأماكن العامة والتجارية والصيدليات و أيضاً توزيع 1000 نسخة في محافظة الأحساء.

وقام المختبر وبنك الدم بالدمام بتنفيذ مبادرة (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمعياً) للتبرع بالدم ، وبادرت صحة الشرقية بوضع مسافات وفواصل داخل منشآتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وتم أيضاً وبالتعاون مع محلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت وضع ملصقات مسافات وفواصل للعملاء والمتسوقين ، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم وذلك بالتعاون مع البريد السعودي.

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة .