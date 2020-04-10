شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشرقية" تنفذ مبادرات توعوية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقام المختبر وبنك الدم بالدمام بتنفيذ مبادرة (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمعياً) للتبرع بالدم ، وبادرت صحة الشرقية بوضع مسافات وفواصل داخل منشآتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وتم أيضاً وبالتعاون مع محلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت وضع ملصقات مسافات وفواصل للعملاء والمتسوقين ، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم وذلك بالتعاون مع البريد السعودي.
وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة .
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة الشرقية" تنفذ مبادرات توعوية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.