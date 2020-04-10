سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 10 أبريل 2020

العين الإخباريةالجمعة 2020/4/10 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعه، اليوم الجمعة، ليسجل نحو 142 جنيها بالسوق الموازية (السوداء)، وفقا لصحف محلية سودانية.
واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني مسجلا 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.
وقال المتعاملون في السوق الموازية إن الارتفاع غير المسبوق الذي يشهده سعر الدولار يرجع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأطلق السودان، الأسبوع الماضي، حملة شعبية لجمع التبرعات لمعالجة الضائقة المعيشية التي تشهدها البلاد تحت عنوان (القومة للسودان)، وحصدت فور إعلانها مبالغ مليارية من متبرعين داخل البلاد.
أسعار العملات الأجنبية
سجل سعر اليورو 59.74 جنيه للشراء وسعر البيع إلى 60.04 جنيه، بينما ارتفع سعر سعر الجنيه الإسترليني 68.05 جنيه للشراء و68.39 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي السوداني.
واستقر الريال السعودي عند 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع وأيضا الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، والدينار الكويتي استقر أيضا عند 175.60 جنيه للشراء و176.48 جنيه للبيع.
أما في السوق الموازية، تم تداول الريال السعودي بواقع 37.86 جنيه، والدرهم الإماراتي بنحو 38.90 جنيه، بينما تراجع اليورو إلى 154.78 جنيه، والجنيه الإسترليني إلى 176.08 جنيه.
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