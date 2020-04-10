مونديال قطر 2022.. الفضائح تتوالى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد ملف مونديال 2022 للظهور على سطح الأحداث مرة أخرى، بعد أن وجّه الإدعاء العام الفيدرالي في بروكلين تهمًا لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بتلقي الرشاوى من أجل التصويت لقطر في السباق على استضافة مونديال 2022. لوموند: فرنسا ستعيد التحقيق في فساد "مونديال قطر 2022"

واعترف رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" السابق جوزيف بلاتر بوجود تدخل سياسي في ملف مونديال قطر.

تقرير.. فساد مونديال قطر يهيل التراب على تاريخ بلاتيني Advertisements الاعتراف جاء بعد توجيه القضاء الأمريكي تهما مباشرة لقطر بتقديم الرشاوى لأعضاء بـ"الفيفا" مقابل التصويت للملف القطري. إنفوجراف.. أبرز الشخصيات التي تورطت في فساد مونديال قطر 2022

وكشفت لائحة الاتهام أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، وكلاهما كان عضوًا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2022 لقطر، تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.

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