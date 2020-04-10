صادرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان أراضي سكنية من وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، كما ألغت تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية.

وأمر مكتب النائب العام السوداني، الشهر الماضي، بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي وتجميد أصوله لدوره في الانقلاب الذي نفذه الإخوان في 1989 والذي أتى بعمر البشير إلى السلطة.

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وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى كرتي والمتهمين الآخرين إلى الإعدام، وفقا للمواد المضمنة في صحيفة الاتهام.

وعقب نجاح الانقلاب العسكري للإخوان في 30 يونيو/حزيران 1989 تم الإعلان عن مجلس يضم 40 عضوا بعضهم عسكريون وآخرون مدنيون.

وحينها، تمت تسميته مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، حيث كانت الجبهة الإسلامية تبرر انقلابها على السلطة الشرعية بأنها جاءت لإنقاذ السودانيين من الانهيار.