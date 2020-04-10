العين الإخباريةالجمعة 2020/4/10 10:17 م بتوقيت أبوظبي
سجلت البحرين، الجمعة، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.
وأظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصل عدد المصابين إلى 380 حالة، منها 3 حالات تحت العناية، و377 مستقرة.
وبلغ إجمالي الحالات المتعافية في مملكة البحرين 539 حالة بعد الإعلان عن تعافي 20 حالة.
وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 925 حالة، من بينهم 6 حالات وفاة.
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