، مصر تسجِّل أعلى معدل وفيات يومي من جراء فيروس كورونا بـ17 حالة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 95 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
كما أعلنت وفاة 17 حالة، وخروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وفي هذا الإطار، ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف بأن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 1794 حالة، من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وجدد تشديده على عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.فيروس كورونا الجديد مصر
مصر تسجِّل أعلى معدل وفيات يومي من جراء فيروس كورونا بـ17 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-10
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 95 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
كما أعلنت وفاة 17 حالة، وخروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وفي هذا الإطار، ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف بأن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 1794 حالة، من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وجدد تشديده على عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
10:10 PM
95 إصابة جديدة.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 384
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 95 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
كما أعلنت وفاة 17 حالة، وخروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.
وفي هذا الإطار، ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف بأن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 1794 حالة، من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وجدد تشديده على عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
، مصر تسجِّل أعلى معدل وفيات يومي من جراء فيروس كورونا بـ17 حالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجِّل أعلى معدل وفيات يومي من جراء فيروس كورونا بـ17 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.