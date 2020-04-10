، مصر تسجِّل أعلى معدل وفيات يومي من جراء فيروس كورونا بـ17 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 95 إصابة جديدة.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 384

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 95 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أعلنت وفاة 17 حالة، وخروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وفي هذا الإطار، ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأضاف بأن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 1794 حالة، من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وجدد تشديده على عدم رصد أية حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم إعلانه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أية إصابات سيتم إعلانها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.فيروس كورونا الجديد مصر