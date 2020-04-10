محمد بن مسعود - الدمام - أدى المنشد فهد مطر مطلعها نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني). أبيات القصيدة: ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني أمير مكة الأمير خالد الفيصل 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 10:46 PM أدى المنشد فهد مطر مطلعها Advertisements بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني" بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني" نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني). أبيات القصيدة: ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني ، بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.