محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مرزوق بن عبدالهادي الرخيمي بتخرُّج نجله "عبدالهادي" ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية. وبهذه المناسبة تلقى "الرخيمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة داعين الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن. 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 10:37 PM Advertisements "الرخيمي" يحتفي بـتخرُّج "عبدالهادي" ملازمًا من كلية المؤسس الحربية "الرخيمي" يحتفي بـتخرُّج "عبدالهادي" ملازمًا من كلية المؤسس الحربية احتفل مرزوق بن عبدالهادي الرخيمي بتخرُّج نجله "عبدالهادي" ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية. وبهذه المناسبة تلقى "الرخيمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة داعين الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الرخيمي" يحتفي بـتخرُّج "عبدالهادي" ملازمًا من كلية المؤسس الحربية ،

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