- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - د ب أ: أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعاً رمزية "درع القلب"، للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة، لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".
ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى 3 مايو المقبل.
وذكر الاتحاد الإيطالي، أنه سيقوم بتسليم درع القلب عندما تنتهي الأزمة الصحية في حدث سيشهد مواجهة بين المنتخب الإيطالي ومجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية.فيروس كورونا الجديد
اتحاد رياضي يهدي الأطباء "درع القلب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-10
د ب أ: أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعاً رمزية "درع القلب"، للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة، لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".
ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى 3 مايو المقبل.
وذكر الاتحاد الإيطالي، أنه سيقوم بتسليم درع القلب عندما تنتهي الأزمة الصحية في حدث سيشهد مواجهة بين المنتخب الإيطالي ومجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
10:10 PM
د ب أ: أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعاً رمزية "درع القلب"، للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة، لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".
ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى 3 مايو المقبل.
وذكر الاتحاد الإيطالي، أنه سيقوم بتسليم درع القلب عندما تنتهي الأزمة الصحية في حدث سيشهد مواجهة بين المنتخب الإيطالي ومجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية.
، اتحاد رياضي يهدي الأطباء "درع القلب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد رياضي يهدي الأطباء "درع القلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.