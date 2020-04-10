متحدث أمانة جدة : تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق والعمال يتم الكشف عليهم(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أوضح محمد البقمي المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة أنه تم الغاء المزادات في "حلقة الخضار والفاكهة بجدة" بسبب التجمعات الكثيفة. أوضح محمد البقمي المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة أنه تم الغاء المزادات في "حلقة الخضار والفاكهة بجدة" بسبب التجمعات الكثيفة. وقال البقمي خلال لقاءه في برنامج " ياهلا: إنه تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق وتوزيع عليهم قفازات وكمامات ومعقمات، والعمال بالسوق يتم الكشف عليهم. وأضاف : نعمل مع جميع الجهات لمكافحة الباعة الجائلين، وتم تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية أسفرت عن مصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية. وتابع : شكلنا فريق وخطة عمل لاستهداف ناطق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة، وقمنا بتنظيف وتعقيم أكثر من 60 ألف موقع، وبحملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاجراءات.

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