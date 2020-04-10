اخبار السعوديه

مصير ماء زمزم في ظل التدابير الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مصير ماء زمزم في ظل التدابير الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر مصير ماء زمزم، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس الجديد.

وقالت المصادر إنه تم إيقاف السحب من البئر، وبذلك تبقى المياه المباركة فيه على منسوبها دون طفح أو نقصان.

وأضافت أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم المباركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصير ماء زمزم في ظل التدابير الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا