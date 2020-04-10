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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت مصادر مصير ماء زمزم، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
وقالت المصادر إنه تم إيقاف السحب من البئر، وبذلك تبقى المياه المباركة فيه على منسوبها دون طفح أو نقصان.
وأضافت أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم المباركة.
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