شكرا لمتابعة خبر عن السفير بإندونيسيا يصعد للطائرة لتوديع العائدين ويؤكد: جميع المواطنين طلبوا العودة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير عصام الثقفي، بالصعود على متن الطائرة لتوديع أبناء الوطن العائدين إلى المملكة.

وأوضح "الثقفي" في مداخلة هاتفية له لبرنامج "ياهلا"، أن عدد السعوديين في أندونيسيا يبلغ 1000 مواطن تقريبا، مضيفًا أن الأولوية كانت لكبار السن والمرضى والأطفال في أول رحلة لإعادة أبناء الوطن.

وأضاف: " كل السعوديين المتواجدين في أندونيسيا سجلوا في المنصة الالكترونية طالبين العودة للمملكة ".