شكرا لمتابعة خبر عن السفير بإندونيسيا يصعد للطائرة لتوديع العائدين ويؤكد: جميع المواطنين طلبوا العودة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، قيام سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير عصام الثقفي، بالصعود على متن الطائرة لتوديع أبناء الوطن العائدين إلى المملكة.
وأوضح "الثقفي" في مداخلة هاتفية له لبرنامج "ياهلا"، أن عدد السعوديين في أندونيسيا يبلغ 1000 مواطن تقريبا، مضيفًا أن الأولوية كانت لكبار السن والمرضى والأطفال في أول رحلة لإعادة أبناء الوطن.
وأضاف: " كل السعوديين المتواجدين في أندونيسيا سجلوا في المنصة الالكترونية طالبين العودة للمملكة ".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير بإندونيسيا يصعد للطائرة لتوديع العائدين ويؤكد: جميع المواطنين طلبوا العودة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.