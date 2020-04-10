شكرا لمتابعة خبر عن باحث يوضح أسباب ارتفاع معدل الإصابات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أننا في الدورة السابعة للفيروس وبزيادة قليلة عن معدل انتشار كورونا في المملكة بمعدل (1 = R 0 ) وهي قدرة شخص واحد على نقل العدوى لعدة أشخاص بفيروس كورونا.

وأضاف: " للأسف ارتفع المعدل إلى 1.3 نتيجة لارتفاع فاشيات مجتمعية وتقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أثرها أغلقت 6 أحياء".

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وأفاد بأن الزيادة جاءت كذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بعلاج كل المواطنين والمقيمين بما فيهم مخالفو أنظمة الإقامة في المستشفيات الحكومية والأهلية، وعدم وجود مسائلة قانونية عليهم أو ملاحقة مالية.

وتابع: " ننتظر الدورة الثامنة في مستجدات كورونا ونتوقع حدوث نسبة 1.3 إلى 1.5 لتقل العدوى " .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في المملكة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم 3651 حالة .