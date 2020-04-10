شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بالحرم يرد على سؤال بشأن إقامة صلاة التراويح (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ردَّ وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد المنصوري، على سؤال بشأن إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد " المنصوري"، أن هناك لجنة عليا تقيّم الخطوات وجميع الإجراءات المتخذة بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أنها تنفذ كل ما يوصي به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " .

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة تعتمد على تقييم الوضع العام، مضيفًا أنه في حال صدورها سنُنفذ على ضوئها.