شكرا لمتابعة خبر عن صحة الباحة تكشف حقيقة الباصق بأحد المراكز التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشفت صحة الباحة، حقيقة ما تم تداوله البعض حول وجود حالات فيروس كورونا الجديد في أحد المراكز التجارية بالمنطقة وتحويلها إلى مستشفى الملك فهد.

وقالت صحة الباحة: إن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل، مساء اليوم، أحد المواطنين محولًا من الجهات الأمنية، وكان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة، وقد بصق في أرضية المتجر المقصود.

وأضاف : بعد الكشف عليه تبين عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وتم إخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة.