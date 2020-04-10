شكرا لمتابعة خبر عن صحة الباحة تكشف حقيقة الباصق بأحد المراكز التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):كشفت صحة الباحة، حقيقة ما تم تداوله البعض حول وجود حالات فيروس كورونا الجديد في أحد المراكز التجارية بالمنطقة وتحويلها إلى مستشفى الملك فهد.
وقالت صحة الباحة: إن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل، مساء اليوم، أحد المواطنين محولًا من الجهات الأمنية، وكان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة، وقد بصق في أرضية المتجر المقصود.
وأضاف : بعد الكشف عليه تبين عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وتم إخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة.
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