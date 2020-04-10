شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة علاج فيتامين سي لمرض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن الجرعات العالية من فيتامين سي لم يثبت حتى تاريخه أنها تمنع أو تعالج مرض كورونا المستجد.
وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحاجة اليوميةللجسم منه يتراوح من ٧٠ إلى ٩٠ ملغ يوميا فقط.
ونوه بأن أعراض زيادة فيتامين سي في الجسم تتمثل في إسهال، وانتفاخ البطن، وزيادة حصى أو كسيلات الكلى، وعدم انتظام نبضات القلب في من لديهم زيادة حديد.
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