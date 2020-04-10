شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يخرج عن صمته ويبدأ أول تحرك بعد الإعلان عن أول حالة إصابة كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة أحلام الإماراتية تصدم جمهورها وتعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها “مبارك الهاجري“ وتكشف مصير أبنائها الخمسة (فيديو) هل تذكرون : الجميلة أم بدر ’’باب الحارة’’ الفنانة السورية ’’شكران مرتجى’’؟ شاهدو كيف أصبح شكلها اليوم صادم للجميع! (صورة)

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