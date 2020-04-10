بالفيديو .. قصيدة جديدة للشاعر مشعل الحارثي عن جائحة كورونا

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نظم الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي قصيدة جديدة عن موقف السعودية مع مواطنيها والمقيمين على أرضها في ظل جائحة كورونا شاهد الفيديو التالي :-





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