تعرف على خطوات إخطار المؤسسة العامة للتقاعد بالعودة للعمل

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة إخطار العودة للعمل للمتقاعدين الذين عادوا للعمل في القطاع الحكومي من خلال تسجيل بيانات العودة بشكل ذاتي ومباشر عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن خدمة إخطار العودة للعمل تتيح للمتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وتشمل بيانات خدمة إخطار العودة للعمل: «تاريخ الرجوع الى العمل، اسم الجهة الجديدة، معلومات الوظيفة الجديدة، تصنيف الوظيفة، الرتبة، الدرجة»، وفقًا للموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووفق المؤسسة العامة للتقاعد فإنه يمكن إخطار المؤسسة بالعودة للعمل من خلال: تسجيل الدخول في الخدمات الالكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ثم اختيار «الطلبات» من القائمة على يمين الشاشة ثم اختر خطار العودة للعمل، ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة.

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