صحة الباحة: الباصق في السوبرماركت يعاني التهابات باللثة وليس مصابًا بكورونا

أفادت صحة الباحة أن الشخص الذي بصق في أرضية أحد المراكز التجارية بالباحة يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة، وغير مصاب بفيروس كورونا المستجد كما تداول البعض.

وفى التفاصيل، قالت صحة الباحة إنه إشارة إلى ما تداوله البعض حول وجود حالات فيروس كورونا الجديد في أحد المراكز التجارية في الباحة وتحويلها لمستشفى الملك فهد بالباحة، تود صحة الباحة أن توضح أن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل مساء اليوم أحد المواطنين محولًا من الجهات الأمنية.

وأوضحت أن الشخص المحول كان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة وقد بصق في أرضية المتجر المقصود.

وأشارت إلى أنه بعد الكشف عليه تبين عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد وجرى إخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة.

وذكرت أن الشؤون الصحية بمنطقة الباحة تهيب بالجميع عدم تناقل الإشاعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال المؤتمر الإعلامي لمتحدثي الجهات ذات الاختصاص حول تطورات الوضع حول مرض كورونا الجديد في المملكة.