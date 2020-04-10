وزير البلديات المكلف ماجد الحقيل يعزز من دور المواطن والمقيم كخط دفاع أول لمواجهة كورونا

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أهمية الرقابة المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الحقيل إلى تفعيل الرقابة المجتمعية بجانب الحملات الرقابية الميدانية التي تقوم بها الأمانات، مشيدًا بما رصده بعض المواطنين والمقيمين لعدد من المخالفات والإبلاغ عنها بكل فاعلية وحس وطني من خلال نظام البلاغات 940 الذي يتعامل معها بشكل فوري؛ ما يسهم في تطوير العمل الرقابي والميداني، والقضاء على وباء كورونا.

جاء ذلك في فيديو متداول على تويتر، أشار فيه الحقيل إلى أن نظام البلاغات 940 استقبل أكثر من 70 ألف بلاغ خلال أسبوعين تركزت حول مخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ممثلة بكل قطاعاتها للحد من انتشار الفيروس المستجد،

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وأظهر الفيديو إشادة وزير البلديات المكلف ماجد الحقيل بما قام به المقيم المصري بالمقيم المصري الذي قدم بلاغًا عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة، وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة، وقدم المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد الحقيل على تفاعل المواطنين والمقيمين وعدم الاستهانة بأي مخالفة يشاهدونها ويرون وجوب الإبلاغ عليها من المخالفات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

وثمّن الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، خلال استضافته في لقاء تليفزيوني مؤخرًا، دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات للحد من انتشار فيروس كورونا، معتبرًا أنهما خط الدفاع الأول، وأكد أهمية الرقابة المجتمعية في الطرق الرقابية التي تعتمد عليها الوزارة لمواجهة الجائحة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وتحقيق سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.