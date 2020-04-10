صحة القريات توضح الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق مخالطين لـ «مصاب بفيروس كورونا»

أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية بمحافظة القريات، نايف الفندي، أن الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، هي لمقيم سوداني الجنسية يعمل مندوبًا للنقل التجاري وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام إلى محافظة القريات.

جاء ذلك في بيان لـ «متحدث الشؤون الصحية»، أكد فيه أنه فور إبلاغ صحة القريات بالحالة قامت على الفور مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كل التدابير الاحترازية للكشف والمعاينة والأقفال والتعقيم لكل الأماكن التي قام المصاب بزيارتها.

ووفق البيان، تم اتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة مع كل الأشخاص المشتبه بمخالطتهم للمصاب طبقًا لإجراءات وزارة الصحة في هذا الشأن فيما يتم توسيع دائرة التقصي لكل من خالط المصاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتم حجر بعض الأشخاص والذين يشتبه باختلاطهم وتعاملهم مع المصاب.

Advertisements

ودعت «صحة القريات»، الجميع لعدم الخوف أو بث شائعات وتناقلها ونصحت بالبقاء في المنازل للسلامة العامة.

اقرأ أيضًا:

لجنة متابعة مستجدات كورونا تهيب بالمواطنين البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات