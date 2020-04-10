لجنة متابعة مستجدات كورونا تهيب بالمواطنين البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، حالات الإصابة المسجلة في المملكة وأوضاعها الصحية، وثمنت تفاعل المواطنين مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء بمنازلهم وعدم الخروج إلا لضرورة قصوى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وعقب الاجتماع أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ظهور 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، توزعت في عدة مدن بالمملكة.

ووفق «متحدث الصحة»، شملت الحالات مدن: مكة المكرمة (90) حالة، والمدينة المنورة (78)، والرياض (69)، وجدة (54)، وتبوك (22)، والقطيف (12)، وبريدة (9)، والدمام (6)، والهفوف (5)، والطائف (4)، والخرج (3)، والظهران (2) والقنفذة (2)، وينبع (2).

وتابع «متحدث الصحة»، ظهرت حالة واحدة في كل من الجبيل، وخليص، والدرعية، ورأس تنورة، والحناكية، وعرعر، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (3651) حالة ومن بينها (2919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 57 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وبيَّن المتحدث، أن عدد المتعافين وصل إلى (685) بإضافة (19) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة (47) حالة بإضافة 3 حالات جديدة، مجددا التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937.

من جانبها أكدت مديرة الإدارة العامة للشراكات والتسويق في بنك التنمية الاجتماعيّة نور بنت عبد المحسن العبدالكريم أن البنك يعمل ضمن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني، بمشاركة جميع الوزارات للمساهمة في تخفيف التبعات المالية الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا.

ونوهت «العبد الكريم» بأن البنك اعتمد مبادرة دعم بتخصيص 13 مليار ريال، تشمل دعم الأفراد بمخصص مالي يُقدر بـ 4 مليارات ريال، ودعم الأسر المنتجة والعاملين لحساب أنفسهم بمليار ريال، وبرنامج لدعم المنشآت يشمل 4 مسارات رئيسة بمخصص مالي يبلغ 8 مليارات ريال .

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وذكرت العبد الكريم، أنه من خلال المسار الرابع استحدث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحيّة بـمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، بهدف تمويل 1000 منشأة، في أكثر من 12 مجالًا صحيًا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء أن الهيئة سخرت جهودها مع الجهات المعنية؛ لضمان سهولة وصول المواطنين القادمين من خارج المملكة، عبر غرفة للقيادة والعمليات مع القطاعات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن الهيئة جهزت ثلاث مطارات لعودة المواطنين بالخارج (مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام) مؤكدًا أن الهيئة تنسق مع الناقل الجوي الوطني الخطوط السعودية لجدولة وترتيب الرحلات للمواطنين.

واختتم، بناءً على توصيات اللجنة المختصة والتي يشارك فيها عدة جهات حكومية ستتضمن وجهات المرحلة الأولى (جاكرتا، واشنطن، وكوالالمبور، موريشوس، مسقط، لندن، مانيلا، كولمبو، المالديف، نيويورك).

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