السعودية اليوم / المغرب تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 74 إصابة جديدة بفيروس

أخرى.

وقالت وزارة الصحة المغربية :إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها ، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.

//انتهى//

21:30ت م

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الرباط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1448، فيما وصل عدد الوفيات إلى 107 بعد تسجيل 10 وفياتأخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية :إن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122 حالة، وتم أيضا استبعاد 5791 حالة أخرى كانت مشتبها بها بعد تأكيد الكشف المخبري عدم إصابتها ، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، متبوعة بمراكش و فاس، ثم الرباط.//انتهى//21:30ت م0116

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