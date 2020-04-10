السعودية اليوم / المتحدث باسم الحكومة البريطانية: تحسن صحة بوريس جونسون



لندن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

أكدت الحكومة البريطانية تحسن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأنه أصبح قادرا على المشي.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

// انتهى //

20:59ت م

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