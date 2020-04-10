السعودية اليوم / بريطانيا تسجل وفاة 980 شخصا بفيروس كورونا



لندن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن وفاة 980 شخصاً بسبب فيروس

وارتفع عدد المصابين إلى 5700 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى نحو 70272 شخصا.

// انتهى //

20:50ت م

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لندن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم عن وفاة 980 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو (8958) شخصا.وارتفع عدد المصابين إلى 5700 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى نحو 70272 شخصا.// انتهى //20:50ت م0109

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