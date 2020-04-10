السعودية اليوم / إصابات كورونا في قارة أفريقيا تصل إلى 11 ألف



أديس أبابا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

بلغت إصابات فيروس

وتصدرت جنوب أفريقيا بحسب بيان أصدره المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت الإصابات فيها 1943، تلتها الجزائر بـ 1666 إصابة جراء الفيروس.

من جهة أخرى، تصدرت الجزائر دول القارة من حيث وفيات كورونا بـ 235 وفاة، تلتها مصر بـ 103 وفيات.

// انتهى //

20:50ت م

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أديس أبابا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسبلغت إصابات فيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا، 11 ألفًا و 943، والوفيات إلى 608 حالات.وتصدرت جنوب أفريقيا بحسب بيان أصدره المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت الإصابات فيها 1943، تلتها الجزائر بـ 1666 إصابة جراء الفيروس.من جهة أخرى، تصدرت الجزائر دول القارة من حيث وفيات كورونا بـ 235 وفاة، تلتها مصر بـ 103 وفيات.// انتهى //20:50ت م0108

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