السعودية اليوم / الأردن يعلن عن عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

قالت وزارة الصحة الأردنية اليوم، أنها لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم حوالي 1500 فحص، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 170 حالة.

// انتهى //

19:30ت م

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عمّان 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسقالت وزارة الصحة الأردنية اليوم، أنها لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 372 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم حوالي 1500 فحص، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 170 حالة.// انتهى //19:30ت م0099

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