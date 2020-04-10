شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موقف إنساني لرجل أمن مع مواطن يبحث عن دواء أمه والان نبدء بالتفاصيل

«المواطن أولاً».. شعار ترفعه المملكة دائمًا، فجاء قرار منع التجول حفاظًا على سلامة المواطن وصحته في المقام الأول، ولا تخلو ساعات المنع من مواقف إنسانية، تجبر الجميع على الاستجابة لها.

مواطن، تلقى مكالمة من والدته تخبره بأن دواء الضغط نفدّ، بقلب الابن الحريص على صحة أمه، لم يحتمل الصبر إلى الصباح، وخرج إلى الشارع وقت المنع، باحثًا عن صيدلية ليشترى الدواء، لكنه وجد الصيدلية مغلقة، حسبما روي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.

عند نقطة تفتيش أخبر رجل الأمن بسبب خروجه في هذا التوقيت، فما كان من الأخير، بحسب الفيديو، إلا أنه اتصل بواحد من أهله ليستعلم عن الدواء، وبالفعل أخبره أنه متوفر لديه، فاتجه المواطن ورجل الأمن ليحضرا الدواء.

المواطن، لم يجد كلمات شكر أمام هذا الموقف الإنساني، قائلا: «والله الحكومة ما هى مقصرة فى شيء، فيه شئ إنساني».