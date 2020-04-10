، الوزير "الحقيل" يدعو لتكامل الرقابة البلدية والمجتمعية للسيطرة على جائحة كورونا ،

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رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل من الأداء الرقابي لمواجهة وباء كورونا، من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية، بجانب الحملات الرقابية الميدانية اليومية، ضمن الطرق الرقابية التي تعتمد عليها الوزارة لمواجهة الجائحة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمواجهة جائحة كورونا، وتحقيق سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السعودية.
ويقوم القطاع البلدي بقيادة ماجد الحقيل بنقلة نوعية في التعامل مع الأزمة، وسرعة الاستجابة للتحديات الطارئة واليومية، والإبداع في تقديم أفكار وحلول على كل المستويات لتوفير جميع ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأسفرت خطة "الحقيل" الخاصة بمضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام البلاغات والشكاوى 940 عن المعالجة الفورية لأكثر من 70 ألف بلاغ في أسبوعَيْن، بمعدل 5000 بلاغ يوميًّا.
ودعا وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في لقاء تلفزيوني، أُجري معه مؤخرًا، إلى تفعيل الدور الرقابي المجتمعي؛ لما له من دور إيجابي يتقاطع مع الدور الرقابي الحكومي.
وأظهر فيديو عددًا من حالات الإبلاغ الفردية التي وثَّقها بعض المواطنين والمقيمين؛ وهو ما يعكس أهمية دور الرقابة المجتمعية، وتكامله مع جهود الرقابة الحكومية، منها تصوير مواطنة مخالفة نقل لحوم دون وجود أي اهتمام بالنظافة في ظل أزمة وباء كورونا التي تعيشها السعودية؛ إذ صوَّرت لوحة السيارة، وأبلغت البلدية.
وعرض الفيديو أيضًا إشادة ماجد الحقيل بما قام به مقيم مصري بالإبلاغ عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة، معبِّرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية، وحرصه على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية يتم تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية يومية على المحال التجارية والأسواق المركزية للتأكد من سلامة العاملين، واتباعهم الإرشادات والممارسات الصحية المطلوبة، مع تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة، وتطبيق العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين، وإحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وفي دعوة للمشاركة المجتمعية اختُتم الفيديو بتساؤل: هل شاركت 940 ببلاغك؟! فيروس كورونا الجديد
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 08:40 PM
تنفيذًا لتوجيهات اتخاذ التدابير للحفاظ على صحة المواطن والمقيم
رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل من الأداء الرقابي لمواجهة وباء كورونا، من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية، بجانب الحملات الرقابية الميدانية اليومية، ضمن الطرق الرقابية التي تعتمد عليها الوزارة لمواجهة الجائحة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمواجهة جائحة كورونا، وتحقيق سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السعودية.
ويقوم القطاع البلدي بقيادة ماجد الحقيل بنقلة نوعية في التعامل مع الأزمة، وسرعة الاستجابة للتحديات الطارئة واليومية، والإبداع في تقديم أفكار وحلول على كل المستويات لتوفير جميع ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأسفرت خطة "الحقيل" الخاصة بمضاعفة الطاقة التشغيلية لنظام البلاغات والشكاوى 940 عن المعالجة الفورية لأكثر من 70 ألف بلاغ في أسبوعَيْن، بمعدل 5000 بلاغ يوميًّا.
ودعا وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في لقاء تلفزيوني، أُجري معه مؤخرًا، إلى تفعيل الدور الرقابي المجتمعي؛ لما له من دور إيجابي يتقاطع مع الدور الرقابي الحكومي.
وأظهر فيديو عددًا من حالات الإبلاغ الفردية التي وثَّقها بعض المواطنين والمقيمين؛ وهو ما يعكس أهمية دور الرقابة المجتمعية، وتكامله مع جهود الرقابة الحكومية، منها تصوير مواطنة مخالفة نقل لحوم دون وجود أي اهتمام بالنظافة في ظل أزمة وباء كورونا التي تعيشها السعودية؛ إذ صوَّرت لوحة السيارة، وأبلغت البلدية.
وعرض الفيديو أيضًا إشادة ماجد الحقيل بما قام به مقيم مصري بالإبلاغ عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة، معبِّرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية، وحرصه على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية يتم تنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية يومية على المحال التجارية والأسواق المركزية للتأكد من سلامة العاملين، واتباعهم الإرشادات والممارسات الصحية المطلوبة، مع تعزيز الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة، وتطبيق العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين، وإحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وفي دعوة للمشاركة المجتمعية اختُتم الفيديو بتساؤل: هل شاركت 940 ببلاغك؟!
، الوزير "الحقيل" يدعو لتكامل الرقابة البلدية والمجتمعية للسيطرة على جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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