- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، رجل الأمن الوكيل رقيب علي بن ظافر البشري من الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديراً لتميزه في أداء مهام عمله الميدانية، وذلك بمقر الغرفة في إمارة منطقة عسير.
وفي التفاصيل، كان أمير منطقة عسير قد لاحظ في إحدى جولاته اليومية المفاجئة إتقان رجل الأمن في أداء عمله وحيوية تفاعله مع الميدان، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة جراء ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.
وأكد الأمير تركي بن طلال أن كل مخلص ومبادر ومتقن في تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأنظمة سيكون من حقه علينا جميعاً التكريم والتقدير، إذ إنه من غير الممكن أن لا يكرم أي شخص يقوم بعمله بتميز وأمانة ومسؤولية.
فيروس كورونا الجديد منع التجول أمير عسير الأمير تركي بن طلال
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 08:35 PM
لاحظ إتقانه في عمله أثناء إحدى جولاته اليومية المفاجئةأمير عسير يُكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء مهامه الميدانية
كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، رجل الأمن الوكيل رقيب علي بن ظافر البشري من الدوريات الأمنية بالمنطقة، تقديراً لتميزه في أداء مهام عمله الميدانية، وذلك بمقر الغرفة في إمارة منطقة عسير.
وفي التفاصيل، كان أمير منطقة عسير قد لاحظ في إحدى جولاته اليومية المفاجئة إتقان رجل الأمن في أداء عمله وحيوية تفاعله مع الميدان، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة جراء ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كورونا.
وأكد الأمير تركي بن طلال أن كل مخلص ومبادر ومتقن في تنفيذ التوجيهات وتطبيق الأنظمة سيكون من حقه علينا جميعاً التكريم والتقدير، إذ إنه من غير الممكن أن لا يكرم أي شخص يقوم بعمله بتميز وأمانة ومسؤولية.
، أمير عسير يُكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء مهامه الميدانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يُكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء مهامه الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.