محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم عبد الرحمن دغيليب الجحدلي بالتخرج من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف. وحقق الجحدلي المركز الرابع على الترتيب العام لدورة الضباط. 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 08:35 PM Advertisements "الجحدلي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي "الجحدلي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي احتفل الملازم عبد الرحمن دغيليب الجحدلي بالتخرج من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي بالطائف. وحقق الجحدلي المركز الرابع على الترتيب العام لدورة الضباط. الكلمات المفتاحية ، "الجحدلي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي ،

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