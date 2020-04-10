ضبط صوالين حلاقة في المدينة المنورة (صور)

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها، عدة مواقع تُستخدم كصوالين حلاقة. ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها، عدة مواقع تُستخدم كصوالين حلاقة. وصادرق الفرق، الأدوات المستخدمة في الصوالين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. Advertisements

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