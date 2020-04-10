شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية: تعليق الصلاة في المساجد سوف يستمر في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس أعلن الدكتور محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا سوف يستمر حتى في شهر رمضان المبارك. وقال العقيل إن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم وبالتالي سيستمر التعليق.. ونرجو الله أن يرفع الغمة عن الأمة قبل قدوم رمضان”. ويذكر أنه في 17 مارس الماضي، أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بالاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد.

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