مواطنة ترسل قصيدة لابنها بأبيات مؤثرة بعد انقطاعه عن زيارتها

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف مواطن عن رسالة من والدته بها أبياتاً من قصيدة وذلك بعد انقطاعه عن زيارتها بسبب فيروس كشف مواطن عن رسالة من والدته بها أبياتاً من قصيدة وذلك بعد انقطاعه عن زيارتها بسبب فيروس كورونا وقال المواطن إن والدته اعتادت أن يزورها باستمرار خصوصاً بعد صلاة الجمعة، مضيفاً أنها أرسلت له قصيدة بعد غيابه عنها لأسباب احترازية بسبب الفيروس. وقالت المواطنة في قصيدتها : يا الله يامعبود وانت المعيني .. سخر لراجس يوم الايدين تنمد اللي سعى بالخير للمسلميني .. فزعاته تشرف ولاهيب تنعد Advertisements راح يوم بعد يوم ماشافته عيني .. والباب مسايف وكأنه مردد أدعيك ياللي توجه له المصليني.. اللي له العباد تركع وتسجد أن يحفظه من صدوف السنيني .. ويقر عين اللي تحراك من جد وجعل الفرج ينساق للمؤمنيني .. ونصلي الجمعة ونركع ونسجد وندعي لحكومتنا ولجنودنا والممرضيني .. ونخص ملكنا سلمان وولده محمد هم فخرنا وفخر كل المسلميني .. والله إنا بفعولكم نفخر ونسعد.

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