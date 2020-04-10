تأجيل موعد استقبال البحوث وأوراق العمل في مؤتمر منهج السلف الصالح بـ "الأمر المعروف"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتأجيل آخر موعد لاستقبال البحوث وأوراق العمل في المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتأجيل آخر موعد لاستقبال البحوث وأوراق العمل في المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه. وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب لها، أن الموعد الجديد سيكون يوم 1441/10/29هـ.

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