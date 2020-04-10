شكرا لمتابعة خبر عن صحة الجوف: لا صحة لوجود إصابات مؤكدة بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عدم صحة وجود إصابات مؤكدة بفيروس كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عدم صحة وجود إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمنطقة. وقالت المديرية: "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".

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