شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة لتقليل تكدس العمالة الوافدة في مساكنهم الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تقليل تكدس العمالة الوافدة في المساكن الحالية، في ظل انتشار أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تقليل تكدس العمالة الوافدة في المساكن الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأتي المبادرة لتتيح لقطاع الأعمال والأفراد تسجيل أي عقار لديهم يمكن استخدامه كسكن بديل، من خلال صفحة "عقار سكن بديل للعمالة"، بموقع الوزارة الإلكتروني. كما يمكن لصاحب العقار أو المسؤول عنه، الاختيار ما بين تأجيره بمقابل أو التبرع باستخدامه خلال فترة الجائحة.

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