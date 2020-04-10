شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الخارجية تؤكد تمديد فترة تسجيل المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أحمد الطويان، مدير مركز الاتصال والإعلام بوزير الخارجية، أنه تم تمديد فترة تسجيل المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة إلى 14 إبريل.

وأضاف، في مداخلة في كلنا مسؤول على القناة السعودية، أن التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أعداد من سجلوا حتى الآن تجاوز 70 ألف مستفيد.

وأكد أن ذلك يأتي امتدادًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.